BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Bizden daha iyi oynadılar’

Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün umutla geldiğimiz Alanya'dan maalesef mağlup olarak ayrılıyoruz. Tabii iyi bir futbol oynamadık. İyi mücadele ettik fakat oyun anlamında çok bir şey ortaya koyduğunuzu söyleyemeyeceğim. Alanyaspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi. Bizim tabi ön tarafa gitmekte zorlandığımızı gördüm bugün” dedi.

Hamzaoğlu, “Düzeltmemiz gereken çok şey var, bunun farkındayız, bilincindeyiz. En azından hem mücadele hem de oyun olarak bugün ortaya koyduğumuz performans bu ligde kalmaya yetmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız. Bunu yapacak gücümüz var, potansiyelimiz var. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp, önümüzdeki haftadan itibaren bize gerekli sonuçları da alırız” diye konuştu. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: `Çok daha kolay kazanabilirdik` Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Takım çok iyi mücadele etti. Çok daha kolay kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık” dedi. Sergen Yalçın, iki penaltıdan yararlanamayan Cisse hakkında ise, Belki kazandığımız için ön plana bu durum çok çıkmayacak ama Cisse sorumluluk aldı, daha fazla aldı. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan, bu zordur. Hiç bir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum. Demek mental olarak hazır bir oyuncu dedi. İlgili Haberi Oku