Aytemiz Alanyaspor Erzurumspor maçında 45 dakikada 4 penaltı 3 gol! Kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynadığı maçta Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Hakem Mete Kalkavan’ın ikinci yarıda dört kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Cisse, iki kez penaltı vuruşundan yararlanamadı. Aytemiz Alanyaspor, aldığı galibiyetle puanını 34 yaparak düşme hattından uzaklaşırken, 22 puanda kalan Erzurumspor, 17. sıradan kurtulamadı.

Maça iyi başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıda rakip kalede etkili pozisyonlar üretti. Aradığı golü 45+1’de Cisse ile bulan Aytemiz Alanyaspor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Cisse’nin ilk yarıda attığı bir gol de VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise tam dört penaltı kararına sahne oldu. Hakem Mete Kalkavan, 45 dakikada tam dört kez penaltı noktasını gösterdi. Aytemiz Alanyaspor’un kazandığı penaltıda Cisse kaleciyi geçemedi. Bir kez daha penaltı kazanan Aytemiz Alanyaspor, bu kez Welinton topu ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkararak rahatlayan Aytemiz Alanyaspor karşısında Erzurumspor, Sunu’nun penaltısı ile farkı bire indirdi.

Büyük heyecana sahne olan uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor, bir kez daha penaltı kazandı. İlk penaltıyı kaçıran Cisse, bir kez daha topun başına geçti. Cisse’nin vuruşu bu kez üstten auta giderken, golcü futbolcu iki penaltı vuruşundan yararlanamamış oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle üç puanı hanesine yazdıran takım oldu.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan (Dk. 90 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Sural (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), Cisse

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Scuk (Dk. 75 Taylan Antalyalı), İbrahim Akdağ (Dk. 34 Kone), Eduok (Dk. 61 Sunu), Obertan, Emrah Başsan, Munsy

Goller: Dk. 45 1 Cisse, Dk. 58 Welinton (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 76 Sunu (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Kanstrup, Dk. 71 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 1 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Scuk’un pasında ceza sahasına giren Obertan’ın vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

10′ Aytemiz Alanyaspor’un Cisse ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde incelendikten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

20′ Aytemiz Alanyaspor’dan Ozan Tufan’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında topa yükselen Welinton, kafayı vurdu. Direğe çarparak içeriye dönen topu Leo kornere attı.

44′ Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahası içine topu gönderdi. Sural’in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği topu Lokman Gör uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala’nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

GOL! 45+1′ Aytemiz Alanyaspor’dan Efecan Karaca, sağ kanattan son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Cisse iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

47′ Sağ kanattan Erzurumspor ceza sahasına giren Efecan Karaca, Leo’dan sıyrılmak istedi. Topun Leo’nun eline çarptığı gerekçesiyle Mete Kalkavan VAR’a giderek, penaltı noktasını gösterdi.

49′ Cisse’nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Sehic topu kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

56′ Alanyaspor’dan Ozan Tufan’ın rakip ceza sahası içinde arka direğe doğru gönderdiği topa yükselen Cisse, Kanstrup’un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Aytemiz Alanyaspor lehine bir kez daha penaltı kararı verdi.

GOL! 58′ Penaltı atışını kullanan Welinton, topu ağlara göndererek, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

62′ Ceyhun Gülselam’ın derinlemesine pasında Sural, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

75′ Sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içine atılan pas sonrası Leo, Efecan Karaca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 76′ Penaltı atışını kullanan Sunu, topu filelerle buluşturarak, farkı bire indirdi: 2-1.

90+2′ Hakem Mete Kalkavan maçta 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Topla ceza sahası içine giren Efecan Karaca, rakip oyuncu Emrah Başsan’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi.

90+3′ Meşin yuvarlağın başına geçen Cisse topu üstten auta atarak, maçta kullandığı ikinci penaltı atışını da değerlendiremedi.