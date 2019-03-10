Aykut Kocaman’dan penaltı isyanı: ‘Ya kör olmak ya da art niyetli olmak gerek’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş’a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, siyah beyazlıların galibiyeti hak eden bir futbol oynadığını dile getirirken 2-2’den sonra kendilerinin de galibiyeti elde edebileceğini belirtti.

Maçın son anlarında Beşiktaş ceza sahası içinde Amir Hadziahmetovic’in yerde kaldığı pozisyonla ilgili olarak hakemlere tepki gösterdi.

‘VAR’ odasındaki Bülent Yıldırım ve Abdülkadir Bitigen’e seslenen Kocaman, “Bakıp bakıp da bu müdahaleyi görmemek için ya kör olmak ya da art niyetli olmak lazım” dedi.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in daha önce yaptığı bir açıklamaya gönderme yapan Kocaman, “Bir büyüğümüzün de söylediği gibi ayar meselesi.” ifadelerini kullandı.

İşte Kocaman’ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama;

“Hakem Ali Palabıyık son bölümde dengeyi kaybetti. Atmosferi düşündüğümüzde orantısal olarak bazı şeyler kabul edilebilir. Kabul edilmeyecek durum şu; Akhisar maçında son dakika net bir penaltı, yukarıdan hiçbir şey gelmedi. Trabzon maçı olmayan penaltı oluyor, Malatya maçında penaltı gözüküyor ama bakılmıyor. Bugün yine son dakikada penaltımız verilmiyor”

“YA KÖR YA ART NİYETLİ OLMAK LAZIM”

“Ali Palabıyık’ın göremediğini varsayıyorum ama bir oyuncunun bütün iyi niyetiyle davranması ihlali ortadan kaldırmıyor ki. Amir darbeye rağmen pozisyona devam etti. Ama Necip’in oyuncumun dizine çok bariz bir hamlesi var. Bülent Yıldırım ile Abdülkaidr Bitigen, ayıp yani. Bakıp bakıp da bu müdahaleyi görmemek için ya kör olmak ya da art niyetli olmak lazım. Çok bariz bir penaltı daha.”

“NE SÖYLESEK BOŞ”

“Bir büyüğümüzün de söylediği gibi ayar meselesi. Ne söylesek boş. Suya yazı yazmak gibi. Biz kendi içimize döneceğiz. Bir de VAR diye sistem geldi. Oturdukları yerden gördüklerini vermiyorlar. Görüp de verilmemesi çok net.”

“FENERBAHÇE’Yİ BÖYLE GÖRMEK ÜZÜNTÜ VERİYOR”

Fenerbahçe’nin ligde bulunduğu durumla ile ilgili de konuşan Kocaman, “Bana büyük değerler katmış kulübün sıkıntıda olduğunu görmek üzüntü veriyor. Bu sorulara üzerimde bir forma taşırken bir açıklama yapmam doğru değil” dedi.

Beşiktaş zor kurtuldu! Konyaspor maça başlayacaktı ki... Beşiktaş`ın Atiker Konyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz ile bulduğu golün ardından rakip takım oyuncuları maça hemen başlamak istedi. Siyah beyazlı oyuncular bunu son anda fark edince mutlak bir golden son anda kurtulmuş oldu. İlgili Haberi Oku