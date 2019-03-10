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Arsenal Manchester United canlı izle! CANLI YAYIN: Kritik maç hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Arsenal Manchester United canlı izle! CANLI YAYIN: Kritik maç hangi kanalda?

Arsenal Manchester United Premier Lig'de haftanın maçı için karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde Rennes'e 3-1 yenilen Arsenal Manchester United karşısında kazanarak bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. PSG karşsında adeta şov yapan Manchester United ise çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor. Manchester United Arsenal maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

10 Mart 2019 18:36

Bu sezon Liverpool ve Manchester City arasında geçen şampiyonluk yarışının gölgesinde kalan Arsenal Manchester United karşı karşıya geliyor. Son 15 resmi mücadelesinde sadece 1 mağlubiyet alan Manchester United, Solksjaer ile yakaladığı büyük çıkışı derbi maçında da göstermeye niyetli. Lige büyük ümitlerle başlayan ancak hayal kırıklılığı yaşayan takımlar arasında yer alan Arsenal ise FA Cup’ta kaybettikleri Manchester United’ı ligde yenerek dördüncü sırayı rakibinden kapmak istiyor. İşte Manchester United Arsenal maçı canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

ARSENAL MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

ARSENAL MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’in 30. Hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadyumunda Manchester United’ı ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.30’da başlayacak olan karşılaşma, saat 19.30’da canlı izlenebilecek.

ARSENAL MANCHESTER UNİTED İLK 11

ARSENAL: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Monreal, Kolasinac, Xhaka, Ramsey, Mesut, Lacazette, Aubameyang.

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Young, Shaw, Lindelof, Smalling, Pogba, Matic, Fred, Dalot, Rashford, Lukaku.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER

Önemli mücadele öncesinde ev sahibi ekipte Bellerin, Holding ve Welbeck sakatlıkları nedeniyle Torreira ise kırmızı cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Manchester United'ta Valencia ve Sanchez'in sakatlıkları sürerken Matic, Herrera, Mata, Lingard ve Darmian'ın durumları maç saatinde netleşecek.

Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester United, teknik direktör Solskjaer önderliğinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Fransız temsilcisi PSG ile karşılaştı.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

Son güncelleme 18:36 | 10 Mart 2019
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