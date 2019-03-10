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Arda Turan Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vurdu!
Medipol Başakşehir

Arda Turan Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Lider Medipol Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Turan'ın hareketi damga vurdu. Arda Turan'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası VAR'ı beklemeyip oyundan çıkması tepkilere neden oldu.

10 Mart 2019 11:08

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçti. Kritik karşılaşmanın 77. dakikasında Arda Turan’ın başrol oynadığı bir pozisyon büyük tartışma yarattı. Arda Turan kendisinden önce topa müdahale eden Mehmet Ekici'nin kaval kemiğine doğru bastı. Sert hareket sonrası maçın hakemi Hüseyin Göçek oyunu faul kararıyla durdurdu ancak herhangi bir karta başvurmadı.

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Tartışılan pozisyon sonrası Abdullah Avcı, Arda Turan'ı oyundan aldı ve yerine Napoleoni'yi sahaya sürdü. Arda'nın oyundan çıkmasının ardından o sert hareketi inceleyen VAR sistemi Hüseyin Göçek ile görüşme halindeydi. 5 dakika sonra Arda'nın yerine giren Napoleoni Başakşehir'in galibiyet golünü kaydetti.

Akıllarda kalan Arda Turan'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketin yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmesi sosyal medyada büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Arda Turan’ın karttan kurtulduğunu ve pozisyonun daha önce incelenmesi gerektiğini düşünenler Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla adeta ateş püskürdü. Eski hakem Deniz Çoban, Arda'nın oyundan çıkmasından üzerinden dakikalar geçmesine rağmen VAR'ın Riva'da hala kontrol yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 11:08 | 10 Mart 2019
arda turan Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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