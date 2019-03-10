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Akhisarspor dipten kurtulamadı
Akhisarspor

Akhisarspor dipten kurtulamadı

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenerek umutlanan Akhisarspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, düşme hattında son sıradan kurtulamadı.

10 Mart 2019 14:33

Spor Toto Süper Lig’de son 10 maçta yalnız tek galibiyet alabilen, bu periyotta 2 maçtan beraberlikle ayrılıp 7 mağlubiyetle sarsılan Akhisar, bitime 9 hafta kala 21 puanda kaldı. Fatih ve Josue’nin kadro dışı, Mustafa, Eray, Cikalleshi, Güray’ın sakat, Manu’nun cezalı olduğu Akhisar’da eldeki tek forvet olarak kalıp Trabzon deplasmanında takımını öne geçiren Bokila, durum 1-1 olunca 72’nci dakikada skoru korumak için oyundan alındı. Bokila’nın yerine haftalar sonra sahalara dönen Lopes, oyuna girer girmez penaltı yaptırıp takımın mağlubiyetine neden oldu.

Ligde haftaya Kasımpaşa’yı konuk edecek Akhisar, kazanıp milli maç arasına biraz olsun moralli girmeye çalışacak.

Son güncelleme 14:33 | 10 Mart 2019
Akhisarspor
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Alanyaspor
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-
1
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1
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
24 8 35
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