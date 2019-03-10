Abdullah Avcı işini biliyor

Abdullah Avcı'nın takımı Başakşehir, İstanbul'un en güçlü ekibi konumunda. Dün Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda bir önemli virajı daha döndü. Başakşehir, geçen sezon 2-0 mağlup olduğu Kanarya'dan rövanşı da aldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin baz alındığı 3 büyüklere karşı kök söktüren Avcı'nın öğrencileri, son 11 maçta 8. galibiyetini elde etti. Tek yenilgi geçen yıl Fenerbahçe karşısında alınırken 2 de beraberlik var.

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ARTIK HER MAÇ FİNAL

Fenerbahçe’ye karşı akıllı oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, şunları söyledi:

“İlk devre her şey istediğimiz gibi oldu. Golü de bulduk. Kazanmak adına ikinci yarıda skor üstünlüğümüzü korumalıydık. Rakibimiz, kanatlardan yaptığı organizasyonlarla bize zorluk çıkardı. Bir hatanın ardından skorda denge geldi. Fenerbahçe'nin puan kazanacağı gibi gözükse de pes etmedik ve akıllı bir futbolla kazanmasını bildik. Zor bir mücadeleyi geride bırakıyoruz. Artık her karşılaşma final havasında olacak.”

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