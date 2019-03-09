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Zinedine Zidane’ın masasında 4 büyük teklif var!
Dünyadan Futbol

Zinedine Zidane’ın masasında 4 büyük teklif var!

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Juventus, bu sezon takım çalıştırmayan Zinedine Zidane ile ilgileniyor.

9 Mart 2019 10:15

Real Madrid’de üst üste kazandığı başarıların ardından bu sezon takım çalıştırmama kararı alan Zinedine Zidane’ın masasında 4 teklif bulunuyor. İspanya basınından Marca’da yer alan habere göre; Real Madrid, PSG, Chelsea ve Juventus gibi kulüpler, gelecek sezon Zinedine Zidane ile birlikte çalışmak istiyor.

CHELSEA’YE SICAK BAKMIYOR

Fransız teknik adamın, Chelsea’nin transfer yasağı alması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmama tehlikesiyle karşı karşıya olması sebebiyle Premier Lig ekibine sıcak bakmadığı belirtildi. Fransa Milli Takımı’nın Deschamps ile sözleşme uzatması sebebiyle Zidane için milli takım ihtimali kalmaması ve başarılı teknik adamın Fransa’da çalışmak istemesi üzerine PSG’yi tercih edebileceği kaydedildi.

RONALDO İLE BULUŞABİLİR

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi durumunda Allegri ile yollarını ayıracağı ve Zidane’ın Ronaldo ile birlikte tekrar çalışabileceği iddia edildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, Zidane’ı takımın başında görmek istediği ancak Fransız teknik adamın kolay ikna edilemeyeceği vurgulandı.

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Son güncelleme 10:17 | 9 Mart 2019
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