Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Robinho’nun 19. dakikada attığı gol sonrası Volkan Demirel’e tepki yağdı. Fenerbahçe taraftarları, Medipol Başakşehir’in bulduğu golde yaptığı hata nedeniyle Volkan Demirel’e yüklendi.
Volkan Demirel, sağ kanattan yapılan ortada topu ceza sahası içine tokatlayınca, meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, rahat bir gol attı. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada 37 yaşındaki Volkan Demirel’i topa tuttu. Taraftarlar, Ersun Yanal’ı da Volkan Demirel tercihi nedeniyle eleştirdi.
İşte Twitter’da Fenerbahçe taraftarlarının Volkan Demirel’e gösterdiği tepkilerden bazıları: