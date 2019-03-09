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Son Dakika: Maçta tek gol var! Büyük hata...
Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
Fenerbahçe

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Medipol Başakşehir maçında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Medipol Başakşehir'in Robinho ile bulduğu gol sonrası Volkan Demirel'e sosyal medyada Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı.

9 Mart 2019 19:42

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Robinho’nun 19. dakikada attığı gol sonrası Volkan Demirel’e tepki yağdı. Fenerbahçe taraftarları, Medipol Başakşehir’in bulduğu golde yaptığı hata nedeniyle Volkan Demirel’e yüklendi.

09 Mart 2019 Fenerbahçe taraftarlarının olduğu tribün karıştı! Emniyet müdahale etti... Süper Lig`in 25. haftasında Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar tribünde kavga etti. Uzun süre devam eden kavga emniyet güçlerinin kavgasıyla sona erdi İlgili Haberi Oku

Volkan Demirel, sağ kanattan yapılan ortada topu ceza sahası içine tokatlayınca, meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, rahat bir gol attı. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada 37 yaşındaki Volkan Demirel’i topa tuttu. Taraftarlar, Ersun Yanal’ı da Volkan Demirel tercihi nedeniyle eleştirdi.

İşte Twitter’da Fenerbahçe taraftarlarının Volkan Demirel’e gösterdiği tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 20:19 | 9 Mart 2019
Fenerbahçe volkan demirel
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