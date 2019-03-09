Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Volkan Demirel inanılmaz kötü kaleci. Sezon sonu zaten ayrılacak olan bir kaleciyi niye oynatıyorsun? Harun çok daha formda ve daha iyi kaleci. Harun ve Berke şu Volkan'dan daha mı kötü?

— E.Akpulat (@E_Akpulat) March 9, 2019