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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank'ı 3-0'la geçti ve ligi 3. sırada noktaladı. Halkbank ise maçların tamamında mağlup olarak sezonu son sırada bitirdi.

9 Mart 2019 17:36

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22’nci ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank’ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 17 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 52.320 puanla Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank’ın ardından 3. sırada noktaladı.

Halkbank ise 22 maçın hepsinde de mağlup olarak normal sezonu son sırada bitirdi. Halkbank kümede kalmak için Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor ile Baraj Etabı’nda mücadele verecek. Fenerbahçe Opet’in ise çeyrek finaldeki rakibi 10 Mart’ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Salim Bekdaş, Erkan Sarı

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)

FENERBAHÇE OPET: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)

SETLER: 19-25, 20-25, 19-25

SÜRE: 78 dakika (28, 24, 26) 09 Mart 2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı Vitra galibiyetle kapattı! Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. Hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Turuncu beyazlılar, bu sonuçla lig etabını 64.3 puanla lider tamamladı ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:36 | 9 Mart 2019
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