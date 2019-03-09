Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı Vitra galibiyetle kapattı!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde güçlü rakibi Eczacıbaşı Vitra’dan set alamadı: 0-3. Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın setleri 16-25, 16-25 ve 13-25’lik skorlarla bitti.

Avrupa’da ilk kez mücadele ettiği Eurochallenge Cup’ta finale yükselmenin sevincini yaşayan Aydın BŞB, bu sonuçla ligdeki ilk sezonunu 22 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayıp Baraj Etabı’na kaldı. Aydın ekibi Baraj Etabı’nda lige tutunmaya çalışacak. Eczacıbaşı ise normal sezonu 22 maçta 21 galibiyetle zirvede bitirdi.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Rıza Yelpaze

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez, Ceyda Durukan, Nikolaeva, Gözde, Duygu, Brayelin Martinez, Sedef, Seda, Erce, Fulden, Ceyda Demirhan

ECZACIBAŞI VITRA: Meliha, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra, Ezgi, Kim Yeon, Simge, Güldeniz, Gözde

SETLER: 16-25, 16-25, 13-25

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