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Ümit Özat’tan hakem eleştirisi: Biz analizden başımızı kaldıramıyoruz
TFF 1.Lig

Ümit Özat’tan hakem eleştirisi: Biz analizden başımızı kaldıramıyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Taraftarlarımızı evine 3 puanla göndermek isterdik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi. Hakemler hakkında da yorum yapan Ümit Özat, "Biz analizden başımızı kaldıramıyoruz. Hakemler de kendi analizini yapsın. Futbolu bilmekle futbolu yorumlamak aynı şey değil" ifadelerini kullandı.

9 Mart 2019 21:06

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ümit Özat, oynanan oyundan memnun olduğunu ve oyuncularını da kusursuz mücadelelerinden dolayı kutladığını söyledi. Ümit Özat, 8. dakikada penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili de yorumlarda bulundu.

Pozisyonun penaltı olduğunu savunan Ümit Özat, “Devre arasında pozisyona baktık ve çok net penaltıydı. İstanbulspor maçında olduğu gibi bu maçta da verilmeyen bir penaltı var. Biz hafta içi analizden başımızı kaldıramıyoruz. Hakemler de kendi analizini yapsın. Futbolu bilmekle futbolu yorumlamak aynı şey değil… O penaltıyı vermeyeceksen hangi penaltıyı vereceksin? 8’inci dakikada öne geçseniz, bu oyun nerelere gidecek” diye konuştu.

İlk yarı 4 net pozisyon yakaladıklarının altını çizen Ümit Özat “Ancak değerlendiremedik. Bir tarafta puan rahatlığı olan bir Osmanlıspor, diğer tarafta da yeni bir seri yakalayan bir Adana Demirspor vardı. Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi. Eksik oyuncularımızı elbette aradık ancak şu an gördüğünüz takımda oynattığınız oyuncuların hiçbiri gözünüzü arkada bıraktırmıyor. Biz inandıklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir seyirci önünde antrenörlük yapmadım daha önce. Onları 3 puanla evlerine göndermek istedik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz” dedi.

Son güncelleme 21:06 | 9 Mart 2019
adana demirspor ümit özat
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