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Son Dakika: Maçta tek gol var! Büyük hata...
Tottenham öne geçtiği maçta darmadağın oldu!
İngiltere Premier Lig

Tottenham öne geçtiği maçta darmadağın oldu!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-1'lik skorla kazandı.

9 Mart 2019 19:59

Southampton’a galibiyeti getiren goller 76. dakikada Valery ile 81. dakikada Ward-Prowse’den geldi. Tottenham’ın tek sayısı ise 26. dakikada Harry Kane’den geldi. Harry Kane, bu maçla birlikte kariyerindeki 200. golünü attı.

Bu sonucun ardından Tottenham üst üste 4. maçından da 3 puan çıkaramadı ve 61 puanla 3. basamakta kaldı. Southampton ise puanını 30 yaptı ve kümede kalma yarışında önemli bir adım atarak 16. basamağa yerleşti.

Premier Lig’in 31. haftasında Tottenham deplasmanda Liverpool ile karşılaşacakken, Southampton ise deplasmanda Brighton’a konuk olacak. 09 Mart 2019 Bayern Münih, zirveyi fark yaparak aldı! Bundesliga`nın 25. haftasında lider değişti! Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Wolfsburg`u 6-0 yendi ve averajla liderliği Borussia Dortmund`un elinden aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:59 | 9 Mart 2019
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