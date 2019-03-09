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Süper Lig’de kritik mücadele! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Medipol Başakşehir

Süper Lig’de kritik mücadele! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe oluyor. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de kart cezalısı Ayew dışında sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Dirar'ın da Başakşehir'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Kritik mücadele yalnız Fenerbahçe Başakşehir taraftarları değil tüm taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

9 Mart 2019 17:04

Süper Lig’in 25. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Başakşehir Fenerbahçe 3 puan mücadelesi vereceği maçı için taraftalar günün erken saatlerinden saat kaçta, hangi kanalda aramalarına başladı. Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı konuk ettiği son 10 maçın sadece Fenerbahçe’ye yenilen Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir Fenerbahçe karşısında kazanarak liderlik koltuğunu perçinlemek istiyor. 3 haftanın ardından yeniden galibiyetle tanışan Fenerbahçe Başakşehir karşısında da 3 puan kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı bugün saat 19.00’da Başakşehir Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho

FENERBAHÇE

Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Eljif Elmas, Moses, Mehmet Ekici, Zajc, Tolgay, Soldado

Son güncelleme 17:04 | 9 Mart 2019
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