MAÇ SONUCU Adana Demirspor Osmanlıspor 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile Osmanlıspor, golsüz berabere kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler, Rassoul

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer

Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Sol taraftan Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Levent’in ortasında ön direğe yakın bölgeden Semih’in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Abdulaziz son anda çıkardı.

26′ Adana Demirspor atağında sağ taraftan hızla ilerleyen Levent’in ara pasında topla buluşan Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda köşeye attığı şutu kaleci Abdulaziz dışarı çeldi.

51′ Osmanlıspor atağında soldan gelen Todorovic ceza sahası içine yerden ortaladı. Topla buluşan Mathew’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

55′ Adana Demirspor’un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Levent’in sert şutunda kaleci Abdulaziz topu hızlı bir refklesle çeldi.

68′ Osmanlıspor kontra atağında ceza sahasına gönderilen uzun pasta top Mertan’da kaldı. Mertan’ın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

70′ Adana Demirspor’un kontra atağında Traore’nin attığı uzun pasta topla buluşan Pote topu hızla sürerek ceza sahası içine girdi kaleciyi de geçti ama pozisyonunu kaybettiği için topu ağlarla buluşturamadı.