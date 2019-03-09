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SON DAKİKA | Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

9 Mart 2019 13:07

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19:00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı.

Ligin 24’üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.

09 Mart 2019 Tuncer Duhan Aksu: `Lille ile sezon başında ön protokol imzaladık` İstanbulspor`un sol bek oyuncusu Aksu, Protokol hakkını kullanırlarsa gelecek sezon Lille`e transfer olacağım. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:20 | 9 Mart 2019
Fenerbahçe Mehmet Topal
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