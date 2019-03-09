SON DAKİKA Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçında şok sakatlık!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı. Epureanu’nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında maça ilk 11’de başlayan Serdar Aziz, 13. dakikada kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlanan Serdar Taşçı’ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Doktorlar, Serdar Taşçı’nın oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti.

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Karşılaşmanın 16. dakikasında Serdar Taşçı’nın yerine oyuna Attamah dahil oldu. Böylece Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe karşısındaki savunma ikilisi Mahmut ve Attamah’dan oluştu.

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