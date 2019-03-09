SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Maçta tek gol var! Büyük hata...
SON DAKİKA Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçında şok sakatlık!
Medipol Başakşehir

SON DAKİKA Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçında şok sakatlık!

Medipol Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta Serdar Taşçı sakatlanarak oyunu tamamlayamadı.

9 Mart 2019 19:24

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı. Epureanu’nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında maça ilk 11’de başlayan Serdar Aziz, 13. dakikada kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlanan Serdar Taşçı’ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Doktorlar, Serdar Taşçı’nın oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti.

09 Mart 2019 Haim Revivo'ya büyük şok! Yolsuzluk soruşturması... Tel Aviv belediye başkan yardımcısına rüşvet teklif ettiği öne sürülen Fenerbahçe ve Galatasaray`ın eski yıldızı Haim Revivo için soruşturma başlatıldı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın 16. dakikasında Serdar Taşçı’nın yerine oyuna Attamah dahil oldu. Böylece Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe karşısındaki savunma ikilisi Mahmut ve Attamah’dan oluştu.

09 Mart 2019 Dubai`de Halis Karataş ile ülkemizi temsil eden Good Curry tarih yazdı! Dubai 2019 Super Saturday yarış festivalinde Grup 3 Burj Nahaar Koşusu'nda ülkemizi Halis Karataş jokeyliğinde temsil eden İsmail Hadioğlu`nun safkan İngiliz atı Good Curry, 1600 metre kum pistteki yarışta favori Muntazah`ın ardından ikincilik elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:18 | 9 Mart 2019
Fenerbahçe Medipol Başakşehir
GÜNÜN MAÇLARI
Trabzonspor
Bugün - 16:00
2
-
1
Akhisarspor
Ankaragücü
Bugün - 19:00
0
-
0
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR