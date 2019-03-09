Roberto Soldado: ‘Basit goller yiyoruz bunda ilk suçlu öndeki oyuncular’

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerin maçtaki tek golünü atan tecrübeli isim, “Çok kötü bir 45 dakika geçirdik. İlk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda yine geri dönmeyi başardık. Saha içinde kazanacağımızı hissediyorduk ancak takım halinde savunmada hatalar yapıyoruz ve basit goller yiyoruz. Bunda ilk suçlu önde oynayan oyunculardır. Takıma daha çok katkı verebiliriz. Böyle goller yemek işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Her hafta benzer durumlar yaşıyoruz ve alt sıralardan uzaklaşamıyoruz. Haftaya kendi evimizde oynayacağımız maçta istediğimiz 3 puanı almayı başarırız.” dedi.

Basit top kayıplarına değinen Soldado, “Sağlam bir görüntü serileyemiyoruz. 90 dakika aynı tempoyu sahaya koyamıyoruz. Ligin lideriyle oynadık. İlk 45 dakika harika bir oyun oynadılar. İstediğimiz baskıyı yapamadık. Ama ikinci yarıda bambaşka bir durum vardı. Rakibimizden daha iyiydik, top kayıplarını aza indirdik. İlk yarı bundan bambaşka bir görüntü sergiledik. Basit top kayıpları yaptık, rakibin nefes almasını sağladık.” yorumunda bulundu.

Soldado son olarak şu ifadeleri kullandı: “Tüm sezona baktığımızda bu durumun düzelmesi gerekiyordu. Bir gün 45 dakika, bir gün 60 dakika iyi oynuyoruz. Bunlar 90 dakika olsaydı ligde başka bir yerde olurduk. Bizi her zaman hiç düşünmeden destekleyen taraftarlarımızla Sivas maçını oynayacağız. O maçta 3 puanı almak istiyoruz” Mauricio Isla: `Bizim için gerçekten utanç` Fenerbahçe`nin başarılı savunmacısı Mauricio Isla, 2-1 yenildikleri Başakşehir karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku