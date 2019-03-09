Rıdvan Dilmen: Bir Çinli olsam…

Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ilk yarısı ev sahibi Başakşehir’in üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi NTV’de yorumladı. İşte Dilmen’in değerlendirmeleri: ’26 PUAN NORMAL’

“Bir Çinli olsam, ‘Burada güzel maç var’ deseler gelirim. ‘Kim kiminle oynuyor?’ diye sorarım. ‘Turuncu takımla, beyaz takım arasında puan farkı 26′ derler. Devre arasında da derim ki; ’26 puan normal’. Bir çınar için dramatik durum.”

‘TOLGAY CANKURTARAN DEĞİL’

“Eljif’in oynaması, ‘aman bu Caiçara var ya bizi mahveder’ hamlesi. Müthiş de bir Tolgay sevdası var. Tolgay kötü oyuncu değil ama cankurtaran da değil. Ben oynamıyorum, izliyorum ama top İrfan Can’a gelince ben yana çekeceğini biliyorum, Tolgay sen de biliyorsun. Bir kere de çekmedi, iki kez çekti. İlk yarının son 20 dakikası bir antrenman maçına döndü. Fenerbahçe için üzülüyorum, Başakşehir’i kutluyorum.”

‘ÖNDE BASKI YAPTILAR’

”Soldado ile Jailson’un adını duymadık, yok oldular. Miha Zajc da oyunda yok. Yanlış taktik ve yanlış oyuncularla oynayan bir Fenerbahçe var. Başakşehir iyi oynamadığı dönemlerde golü attı. Fenerbahçe’nin Eljif ile olan pozisyonu var. Bir tarafta aynı oyuncu kadrosunda ısrar eden Başakşehir. Strateji de küçük bir değişiklik yaptılar. Önde baskı yaptılar. Golün dışında oyunu almaya yetti onlara. Garanti oynuyorlar bir de. Garanti derken yetenekli oyuncularla.”

Fenerbahçe ise tamamen oyunu daha da önemlisi taktikle oyuncuları kaybetmemek üzere. Ersun Yanal’a 1 puanı maç başlamadan önce verseler hemen alıp gidecek.