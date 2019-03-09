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Ozan Kabak ilk 11’de oynadı, Stuttgard deplasmanda Dortmund’a yenildi
Dünyadan Futbol

Ozan Kabak ilk 11’de oynadı, Stuttgard deplasmanda Dortmund’a yenildi

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup oldu.

9 Mart 2019 19:47

Almanya Bundesliga’nın 25’inci haftasında Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart, Borussia Dortmund’a konuk oldu.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi Borussia Dortmund, rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 62’nci dakikada penaltıdan Reus 84’üncü dakikada Alcacer ve 90’ıncı dakikada Pulisic kaydetti. Stuttgart’ın karşılaşmadaki tek golü 71’inci dakikada Kempf’ten geldi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Borussia Dortmund’da Ömer Toprak forma giymedi.

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Son güncelleme 19:47 | 9 Mart 2019
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