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Neymar için çılgın plan! 350 milyon euro…
İspanya La Liga

Neymar için çılgın plan! 350 milyon euro…

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Real Madrid çılgın bir planın peşinde. İspanyol ekibi Brezilyalı yıldız Neymar'ın transferi için 350 milyon euro'yu gözden çıkardı.

9 Mart 2019 12:52

Ajax’a evinde 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ve La Liga’da da Barcelona’nın 12 puan gerisinde yer alan Real Madrid’de başkan Florentino Perez gözünü kararttı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, yaşanılan büyük depresyondan çıkmak isteyen Perez gözünü eski Barcelonalı Neymar’a dikti.

İspanyol Sport’un haberine göre; şimdiden PSG’yle görüşen Perez yaz dönemi için yıldız oyuncuya talip olduğunu iletti. Transferdeki asıl detay ise Madrid’in PSG’ye Neymar için tam 350 milyon euroluk bir teklif hazırladığı…

Gerçekleşirse tarihe geçecek transferde diğer büyük detay ise Neymar’a verilecek yıllık ücret… Real Madrid, süper yıldızı ikna edebilmek için yıllık tam 45 milyon euro önerecek.

Neymar bu yaz transfer döneminde, tarihin en pahalı oyuncusu olmasının yanısıra en çok kazanan da olabilir. PSG’nin ve Neymar’ın bu dev teklife ne cevap vereceği ise büyük merak konusu oldu.

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Son güncelleme 12:52 | 9 Mart 2019
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