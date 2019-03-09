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Medipol Başakşehir’in Rus oyuncusu Fedor Kudryashov: ‘Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız’
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’in Rus oyuncusu Fedor Kudryashov: ‘Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız’

Başakşehir’in Rus futbolcusu Fedor Kudryashov, “Yavaş yavaş her maç üstüne kata kata gidiyorum. Arkadaşlarımda yardımcı oluyor. Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

9 Mart 2019 22:37

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehirde Rus futbolcu Fedor Kudryashov açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu anlatan Kudryashov, “Her şeyin ve 11 puan farkın farkındayız ama en sonuna kadar gitmeliyiz. Yavaş yavaş her maç üstüne kata kata gidiyorum. Arkadaşlarımda yardımcı oluyor.

Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız. Fenerbahçe'nin alt sıralarda olması önemli değil. Güçlü bir takımla oynadık. Güçlü takımla oynadığımız için iyi bir maç oldu” diye konuştu. 09 Mart 2019 Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan`dan flaş açıklama: `Karşımızda Türkiye`nin en büyük camiası...` Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye`nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım dedi. Fenerbahçe hakkında da yorum yapan Arda, Rakibimiz, Türkiye`nin en büyük camialarından birisi... Elbet durumu düzelecektir, koskoca Fenerbahçe sonuçta diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 9 Mart 2019
Fedor Kudryashov Medipol Başakşehir spor toto süper lig
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