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Mauricio Isla: ‘Bizim için gerçekten utanç’
Fenerbahçe

Mauricio Isla: ‘Bizim için gerçekten utanç’

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Mauricio Isla, 2-1 yenildikleri Başakşehir karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

9 Mart 2019 21:34

Fenerbahçe’nin Şilili savunma oyuncusu Mauricio Isla, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Isla şu ifadeleri kullandı;

“Maçın 20. dakikasına kadar muhakkak bir gol yiyoruz. İyi başlasak da kötü başlasak da böyle oluyor. Sonrasında reaksiyon göstermemiz gerekiyor”

“GERÇEKTEN UTANÇ”

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ama böyle hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bizim için gerçekten utanç. Maçların başını böyle oynuyor olmamız ve böyle goller yemek bizim için diğer utanç kaynağı”

“Kalan 9 maçımızda her şeyi yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe’yi çıkabileceği en üst sıraya çıkarmak istiyoruz. Taraftarları bu utançtan kurtarmak istiyoruz”

09 Mart 2019 Arda Turan`ın hareketi geceye damga vurdu! `Böyle rezillik yok...` Medipol Başakşehir`in Fenerbahçe`yi sahasında 2-1 mağlup ettiği maça Arda Turan`ın yaptığı hareket damga vurdu. Pozisyonun VAR tarafından incelenmemesi olay yarattı. Mehmet Ekici`ye yaptığı hareket sonrası kart görmeyen ve oyundan çıkan Arda için sosyal medyada büyük tepki vardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:34 | 9 Mart 2019
Fenerbahçe mauricio isla Medipol Başakşehir
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