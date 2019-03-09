Mario Balotelli: ‘Dünyada bu statlardan üç ya da dört tane var! Beşiktaş ve Galatasaray…’

Marsilya’nın yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dünyadaki en etkili statlarla ilgili açıklamalarda bulunurken Türkiye’den Beşiktaş ve Galatasaray’ı örnek verdi.

Ligde oynadıkları St Etienne karşılaşmasında attığı golden sonra tribünlerin önüne giderek selfie çekerek gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu Fransa basınına özel bir röportaj verdi.

“Kariyerinde birçok statta oynadın, Velodrome (Marsilya’nın stadı) hakkında bize ne söyleyebilirsin? San Siro ile karşılaştırabilir misin?” sorusuna yanıt veren Balotelli şu ifadeleri kullandı:

“San Siro ve Velodrome iki farklı stat. Eğer bir futbolcuysanız San Siro’da en az bir kere oynamak zorundasınız, orası kesin. Ama hayran olduğum statlardan bahsetmem gerekirse Velodrome, Napoli, Beşiktaş ve Galatasaray statlarını söyleyebilirim. Bu statlardan dünya da üç ya da dört tane var”

“Velodrome’a geldiğinde nasıl hissediyorsun?” sorusunu yanıtlayan İtalyan forvet, “Velodrome’a rakip olarak gelmiştim ve şimdi Marsilya oyuncusu olarak sahaya çıkıyorum. Rakip olduğunuzda burda oyuna odaklanmak ve yüzde 100’ünüzü vermek çok zor. Velodrome’da Marsilya rakiplerine karşı 1 kişi fazla oynuyor” dedi.

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