MAÇ SONUCU | Newcastle United 3-2 Everton | Premier Lig 30. hafta

İngiltere Premier Lig 30. haftasında Everton’ı ağırlayan Newcastle United ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı ve tehlikeli bölgeden kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Calvert-Lewin’in golüyle 1-0 öne geçen Everton, 32. dakikada Richarlison ile farkı 2’ye çıkardı. Ev sahibi Newcastle United’da Matt Ritchie 31. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı 2-0 Everton’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Kümede kalma adına kritik bir maça çıkan Newcastle United ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadı. Ev sahibi ekip 65’te Salomon Rondon ile durumu 3-1’e getirdi.

Mücadelenin 81. ve 84. dakikalarında Ayoze Perez’in attığı gollerle 3-2’lik üstünlüğü yakalayan Newcastle United bu sonuçla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Newcastle United puanını 34 yaparak küme düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Everton ise 37 puanda kaldı.

Öte yandan maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun karşılaşmada süre alamadı.

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