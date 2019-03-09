SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İzmir’de vahşet! Yapılan saldırı ilk değilmiş…
MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Watford | Premier Lig 30. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Watford | Premier Lig 30. hafta

İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Watford'u ağırlayan Manchester City, Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazanarak liderliğini korumayı başardı.

SKOR DIŞ HABER 9 Mart 2019 22:45

İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Watford ile karşılaşan lider Manchester City 3-1’lik galibiyetle geçen hafta aldığı liderlik koltuğunu korudu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 46., 50. ve 59. dakikalarında Manchester City, Raheem Sterling’in attığı gollerle bir anda 3-0’lık üstünlüğü sağladı.

Konuk ekipte Gerard Deulefou 66. dakikada durumu 3-1’e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City evinde 3-1’lik galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla Manchester City puanını 74 yaparken Watford 43 puanda kaldı. Manchester Cit gelecek hafta deplasmanda ezeli rakibi Manchester United’a konuk olurken Watford evinde Southampton ile karşılaşacak.

09 Mart 2019 Tottenham öne geçtiği maçta darmadağın oldu! İngiltere Premier Lig`in 30. haftasında Tottenham, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. St. Mary`s Stadı`nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-1`lik skorla kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:52 | 9 Mart 2019
ingiltere premier lig Manchester City Watford
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 19:00
0
-
0
Bursaspor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 19:00
2
-
1
Fenerbahçe
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR