MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Watford | Premier Lig 30. hafta

İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Watford ile karşılaşan lider Manchester City 3-1’lik galibiyetle geçen hafta aldığı liderlik koltuğunu korudu.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 46., 50. ve 59. dakikalarında Manchester City, Raheem Sterling’in attığı gollerle bir anda 3-0’lık üstünlüğü sağladı.
Konuk ekipte Gerard Deulefou 66. dakikada durumu 3-1’e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City evinde 3-1’lik galibiyeti elde etti.
Bu sonuçla Manchester City puanını 74 yaparken Watford 43 puanda kaldı. Manchester Cit gelecek hafta deplasmanda ezeli rakibi Manchester United’a konuk olurken Watford evinde Southampton ile karşılaşacak.