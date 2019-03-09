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MAÇ SONUCU: Kardemir Karabükspor Afjet Afyonspor: 0-4
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU: Kardemir Karabükspor Afjet Afyonspor: 0-4

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Afjet Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.

9 Mart 2019 16:36

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Baran Eraslan (xx), Kemal Mavi (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx) – Arda (x), Berkay (x), Can (x), Fatih (x), Oğuz (x) (Dk. 63 Arif x), Hüseyin (x) (Dk. 46 Berk x), Emre (x), Toykan (x) (Dk. 53 Doğukan x), Ahmet (x), Batuhan (x)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx) – Uğur (xx) (Dk. 80 Türker), Gökhan (xx), Bayram (xx), İsmet (xx), Ersel (xx) (Dk. 63 Musa xx), Taşkın (xx), Mehmet Güven (xx) (Dk. 69 Metin xx), Nazmi (xxx), Taşkın (xx), Ajeti (xxx)

GOLLER: Dk. 4 (P) – Dk. 83 (P) Ajeti, Dk. 19 (KK) Berkay, Dk. 55 Nazmi (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Can, Berk, Arif (Kardemir Karabükspor) – Mehmet Güven, Taşkın, Ajeti (Afjet Afyonspor)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

4’üncü dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Ajeti, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

19’uncu dakikada Aykut’un soldan ortasında Berkay ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

55’inci dakikada ceza sahasında Nazmi’nin vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.

83’üncü dakikada Ajeti, Arif’in müdahalesi sonucu yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ajeti, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-4.

Son güncelleme 16:36 | 9 Mart 2019
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