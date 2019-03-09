MAÇ SONUCU | Barcelona 3-1 Rayo Vallecano | La Liga 27. hafta

İspanya La Liga 27. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano’u ağırlayan Barcelona, taraftarı karşısında sürprize izin vermeyerek karşılaşmayı 3-1 kazanmayı bildi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında konuk ekip Rayo Vallecano raul de Tomas’ın golüyle 1-0 öne geçerken 38. dakikada Gerard Pique’nin golüyle skora 1-1’lik denge geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Barcelona, 51. dakikada Lionel Mesi’nin penaltısıyla 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Maçtaki gol perdesini 82. dakikada Luis Suarez kapattı ve Barcelona mücadeleyi 3-1 kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi.

Bu sonuçla lider Barcelona puanını 63 yaparken son sıradaki Rayo Vallecano 23 puanda kaldı. Rayo Vallecano gelecek hafta Villarreal’e konuk olurken Barcelona deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

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