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Jailson 22 gün sonra sahada
Fenerbahçe

Jailson 22 gün sonra sahada

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 22 gün sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında kendine ilk 11’de yer buldu.

9 Mart 2019 19:43

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jailson 22 gün sonra kendine ilk 11'de şans buldu. Jailson son olarak Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor karşısında forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

Daha sonra sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal tarafından şans verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Mehmet Topal'ın sakatlanmasının ardından Başakşehir karşısında kendine ilk 11'de yer buldu. Jailson, Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 09 Mart 2019 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti Fenerbahçe`nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Medipol Başakşehir maçında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Medipol Başakşehir`in Robinho ile bulduğu gol sonrası Volkan Demirel`e sosyal medyada Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:43 | 9 Mart 2019
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