Helal olsun sana!

Her ölüm acıdır derler ya…

Biz SÖZCÜ çalışanları dün bir evladın, babasına hüzünlü vedasına şahit olduk. Kumpas ve iftiralar nedeniyle babacığını son yolculuğunda yalnız bırakmak zorunda kalan SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, “Ağabeyinizi, babacığımı ve beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim” diyerek yüreğimizi dağladı. Bir ayrılık bu kadar mı acı olurdu?

ONA LAYIK OLACAĞIZ

ERTUĞRUL AKBAY'IN, son yolculuğunda oğlu yanında yoktu ama Sözcü binasındaki arkadaşları, kardeşleri, evlatları ve öğrencileri vardı. Kumpas ve iftiralar, oğlundan ve torunlarından uzak bırakmıştı. Her defasında üzüntüsünü dile getirmişti ve nihayetinde ölüm bizi ondan ayırdı. Önce merkez binamızda sonra Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı ve ardından da ebedi istirahatgâhına teslim ederek son görevimizi yaptık. İçimiz yandı, içimiz acıdı ancak görevimiz, ona layık gazetecilik yapmaya devam etmektir. Ağabeyimiz Ertuğrul Akbay'ı yanımızda oğlu olmadan sonsuzluğa uğurladık. Son görevimizi yaparken, bizi yalnız bırakmayan Ertuğrul Akbay dostları, sınıf arkadaşları ve Galatasaraylılar da yanımızdaydı.

DİMDİK AYAKTAYIZ

Biz gazeteciler her gün haber yazarız ama inanın bu sefer zorlandık. Her gün sayfa yaparız ama bu defa elimiz gitmedi. Kolay beğenmeyen, en iyisini isteyen, hata kabul etmeyen Ertuğrul Akbay için tıpkı oğlunun da söylediği gibi ‘Sesini duyamayacağız ama onun bitmek tükenmek bilmeyen gazetecilik aşkı bize ışık tutacak ve onu her zaman yanımızda hissedeceğiz. Ondan aldığımız güçle haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz.' İnşallah sayfamızı beğenmişsindir Ertuğrul Ağabey! Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun! Sayın Burak Akbay, biz Sözcü çalışanları, dimdik ayaktayız ve yolumuza devam ediyoruz. Tüm haklarımız babacığınıza da, size de helal olsun, helal olsun, helal olsun…

