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Haim Revivo’ya büyük şok! Yolsuzluk soruşturması…
Futbol

Haim Revivo’ya büyük şok! Yolsuzluk soruşturması…

Tel Aviv belediye başkan yardımcısına rüşvet teklif ettiği öne sürülen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Haim Revivo için soruşturma başlatıldı.

9 Mart 2019 14:40

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Haim Revivo, yolsuzlukla suçlandı. Eski İsrailli futbolcunun Tel Aviv belediye başkan yardımcısına, kentteki evinin inşaat ruhsatı için rüşvet teklif ettiği öne sürüldü.

İsrail basınına göre Revivo, Arnon Giladi'ye görevde olduğu süreçte 2500 euro dolayında bir para teklif etti. Revivo ile ilgili şüphelerin, başka bir konuda yapılan genişleyen yolsuzluk soruşturmaları sonunda ayyuka çıktığı bildirildi.

Revivo: Endişem yok

Emniyet birimi gelişmelerle ilgili Haim Revivo'ya dava açılması talebini dile getirdi. Şu aşamada savcılığın konuyla ilgili kararını vereceği belirtiliyor. Eski milli futbolcu ise yaptığı açıklamada “Ben hiçbir zaman suça bulaşmadım. Adalete güveniyorum, endişem yok. Bana sorulan tüm soruları ve kendi açımdan olayı detaylarıyla anlattım” dedi.

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Son güncelleme 14:40 | 9 Mart 2019
Fenerbahçe galatasaray Haim Revivo
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