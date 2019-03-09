Fenerbahçe’nin deplasman kabusu 10 maça çıktı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir’e 2-1 yenildi ve alt sıralardan kurtulamadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19. dakikasında Robinho’nun attığı golle Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 73. dakikada Roberto Soldado’yla eşitliği yakalamasına rağmen 10 dakika sonra Napoleoni’nin golüne engel olamadı ve maçı 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla 28 puanda kalan Fenerbahçe, ligde 3 hafta sonra kaybetti ve averajla 14. sırada yer alarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ

Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Bu sezon 13 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de alan Fenerbahçe, daha sonraki 10 dış saha maçında da galip gelemedi.

İKİNCİ YARIDAKİ FUTBOL YETERLİ OLMADI

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.

İlk yarıda kötü bir futbol sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yığdı ve karşılığını 73. dakikada Soldado’nun golüyle aldı. Maç 1-1’ken 76. dakikada Miha Zajc’la altıpasın önünden net bir fırsat kaçıran Fenerbahçe, 83. dakikada yediği golle mağlup oldu.

VALBUENA SAKATLANDI

İkinci yarıda oyuna dahil olan Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, sahada 15 dakika kalabildi.

Maçı 70. dakikasında oyuna giren Fransız futbolcu, 15 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

SERDAR AZİZ CEZALI

Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon Süper Lig’de 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serdar, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.