Fenerbahçe taraftarlarının olduğu tribün karıştı! Emniyet müdahale etti…

Fenerbahçeli taraftarlar arasında karşılaşmadan önce tribünde kavga çıktı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala çıkan kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

Uzun süre devam eden kavgaya emniyet güçleri müdahale etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

Lider Medipol Başakşehir taraftarı ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermeyince tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Ayrıca, turuncu-lacivertli taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden MKE Ankaragücü’nün taraftarlarını da unutmayarak tribünde, “Bu son deplasman anne, Mert∞Eren” pankartı açtı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaptanları Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu’nu unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Emre lehine tezahüratlar yaptı. Emre de Fenerbahçeli taraftaların bulunduğu bölüme iki kez giderek alkışla karşılık verdi.