Ersun Yanal’ın basın toplantısına Başakşehirli futbolcuların tezahüratları damga vurdu!

Süper Lig’in bitimine 9 hafta kala, en yakın takipçisi Galatasaray ile maç fazlasıyla puan farkını 11’e çıkartan Medipol Başakşehir’de futbolcular ve teknik heyet galibiyeti doyasıyla kutladı.

Soyunma odasında büyük bir coşku yaşayan futbolcular, sonrasında ise stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi. Futbolcular, “Sen şampiyon ol, İstanbul’u yakalım. Çok olanlar değil, inananlar kazanacak” şeklinde tezahüratlarda bulunarak stattan ayrıldı.

O sırada basın toplantısında bulunan Ersun Yanal, tezahüratları duyunca “Oradakiler taraftar mı?” diye sordu. Basın mensupları bağıranların Başakşehirli futbolcular olduğunu belirtmesi üzerine Yanal, “Bekleyelim, ses bitince devam edelim” diyerek sessizliğin sağlanmasını bekledi.

Basın toplantısındaki Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi de tezahüratın kesilmesi için uyarıda bulunurken kısa süreli bekleyişin ardından Ersun Yanal açıklamalarına devam etti.

İşte o anlar;

Ersun Yanal: `Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta güçlük çekiyor` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardındna yaptığı açıklamada Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Fenerbahçe burası, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil dedi İlgili Haberi Oku