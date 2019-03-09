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Ersun Yanal’ın basın toplantısına Başakşehirli futbolcuların tezahüratları damga vurdu!
Fenerbahçe

Ersun Yanal’ın basın toplantısına Başakşehirli futbolcuların tezahüratları damga vurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek ikinci Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e yükselten Medipol Başakşehir'de futbolcular, stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi. O sırada basın toplantısı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal seslerin basın toplantısının yapıldığı odaya ulaşması nedeniyle sustu ve sessizliğin oluşmasını bekledi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 9 Mart 2019 22:23

Süper Lig’in bitimine 9 hafta kala, en yakın takipçisi Galatasaray ile maç fazlasıyla puan farkını 11’e çıkartan Medipol Başakşehir’de futbolcular ve teknik heyet galibiyeti doyasıyla kutladı.

Soyunma odasında büyük bir coşku yaşayan futbolcular, sonrasında ise stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi.  Futbolcular, “Sen şampiyon ol, İstanbul’u yakalım. Çok olanlar değil, inananlar kazanacak” şeklinde tezahüratlarda bulunarak stattan ayrıldı.

O sırada basın toplantısında bulunan Ersun Yanal, tezahüratları duyunca “Oradakiler taraftar mı?” diye sordu. Basın mensupları bağıranların Başakşehirli futbolcular olduğunu belirtmesi üzerine Yanal, “Bekleyelim, ses bitince devam edelim” diyerek sessizliğin sağlanmasını bekledi.

Basın toplantısındaki Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi de tezahüratın kesilmesi için uyarıda bulunurken kısa süreli bekleyişin ardından Ersun Yanal açıklamalarına devam etti.

İşte o anlar;

 

09 Mart 2019 Ersun Yanal: `Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta güçlük çekiyor` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardındna yaptığı açıklamada Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Fenerbahçe burası, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:34 | 9 Mart 2019
ersun yanal Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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