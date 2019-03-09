Dubai’de Halis Karataş ile ülkemizi temsil eden Good Curry tarih yazdı!

İsmail Hadioğlu’nun Good Curry isimli safkan İngiliz atı Dubai 2019 Super Saturday yarış festivalinde Grup 3 Burj Nahaar Koşusu'nda start aldı. Good Curry Halis Karataş jokeyliğinde 1600 metre kum pistte 1:36.78’lik derecesiyle ikinci olmayı başardı ve oldukça önemli bir sonuca imza attı. Muntazah 1:34.99 ile yeni pist rekorunu kırarken Good Curry de Dubai’de 1600 metre kumda en hızlı derecelerden birinin sahibi oldu.

Muntazah isimli atın ardından ikinci sırayı elde eden Good Curry; Grand Ekinoks’un Dubai Sheema Classic’teki besinciligi, Pan River’ın Grup 2 yarışında elde ettiği ikincilik ve Win River Win’in Grup 2 Godolphin Mile’daki ikinciliğiyle beraber Türk atlarının Dubai’deki en iyi dört performansından birini kaydetti.

İkincilik ödülü 70 bin Dolar

Yarışı baştan sona Muntazah ile birlikte önde götüren Good Curry, koşuyu Jim Crowley jokeyliğinde son düzlükteki atağıyla uzak ara farkla kazanan Muntazah’ın ardından ikinci sırada bitiren Good Curry, rakiplerinin ataklarına da boyun eğmeyerek tarihi bir başarıya imza attı ve ayrıca ekürisine 70 bin Dolar’lık bir ikramiye kazandırdı.

Dünyaca ünlü Hamdan bin Rashid Al Maktoum ekürisinin sahibi olduğu favori Muntazah’ın ardından ikinci olmayı başaran Good Curry’nin Dubai’deki bir sonraki prestijli yarışının 30 Mart Cumartesi günü koşulacak Grup 2 Godolphin Mile yarışı olması bekleniyor. Good Curry’nin seyisine özel ödül!

G3 Burj Nahaar'da padoğa en iyi gelen safkan seçilen ve seyisi Vedat Aydoğdu'nun ödüle layık görüldüğü yarıştaki başarılı performansının ardından temsilcimiz Good Curry'nin, 30 Mart günü gerçekleştirilecek olan final günü koşuları kapsamında G2 Godolphin Mile'da start alması bekleniyor. ‘Buzun Efesi' Sofya`da dünya rekoru kırdı Buz pateninin yükselen yıldızı Efe Çetiz, Sofya'da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında dünya rekoru kırdı. Başkan Kocaoğlu'nun kendisine hediye ettiği patenlerle yarışan genç sporcu, kazandığı kupayı da Başkan Amcasına getirdi. İlgili Haberi Oku