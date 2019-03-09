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CANLI YAYIN | Trabzonspor 0-1 Akhisarspor (ikinci yarı oynanıyor)
Futbol

CANLI YAYIN | Trabzonspor 0-1 Akhisarspor (ikinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de sahasında Akhisarspor’u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da... 33.dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

9 Mart 2019 15:19

Trabzonspor kendi sahasında rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Düşme potasında yer alan Akhisarspor ise geçen hafta Alanyaspor’u yenerek nefes almıştı.

Akhisar’da bu çıkışı rakibi karşısında sürdürme amacında… Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Karadeniz ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetiyor.

Trabzonspor’un ilk 11’i: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

Akhisarspor’un ilk 11’i: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Onur, Serginho, Barbosa, Bokila.

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.

Son güncelleme 17:27 | 9 Mart 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
25 10 38
5 Konyaspor
24 8 35
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