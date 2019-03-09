CANLI YAYIN | Trabzonspor 0-1 Akhisarspor (ikinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor kendi sahasında rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Düşme potasında yer alan Akhisarspor ise geçen hafta Alanyaspor’u yenerek nefes almıştı.

Akhisar’da bu çıkışı rakibi karşısında sürdürme amacında… Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Karadeniz ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetiyor.

Trabzonspor’un ilk 11’i: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

Akhisarspor’un ilk 11’i: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Onur, Serginho, Barbosa, Bokila.

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.