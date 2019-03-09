CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

Lider Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 19:00’da başlayan Başakşehir Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den canlı yayın izleyebilir, ‘Skor’ sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz.

Ligde oynadığı son 5 maçından 4 galibiyet 1 beraberlik alan lider Başakşehir 54 puana sahip. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe’nin ise 28 puanı bulunuyor. Sarı lacivertliler son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe’de Mehmet Topal ve Nabil Dirar sakatlıkları, Andre Ayew ise cezası nedeniyle forma giyemiyor. Başakşehir’de ise sol bek Gael Clichy ile stoper Alexandru Epureanu sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

YEDEKLER: Volkan Babacan, Joseph Attamah, Emmanuel Adebayor, Elia, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Martin Škrtel, Serdar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay, Zajc, Moses, Eljif, Soldado

YEDEKLER: Harun Tekin, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Michael Frey, Mathieu Valbuena, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar.

EMRE BELÖZOĞLU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir’de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMANDA

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2’sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0’lık skorlarla aldı.

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