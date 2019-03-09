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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: ‘Eğer kazansaydık…’
Bursaspor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: ‘Eğer kazansaydık…’

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 0-0 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası “Kazansaydık bizim için çok önemli bir ivme olacaktı” dedi.

9 Mart 2019 22:46

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Bursaspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, net pozisyonları değerlendiremediklerini aktardı. Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok iyi başladık. İlk 45 dakikada 3 net pozisyona girdik. Bizim gibi şiddetle puana ihtiyacı olan takımların bu pozisyonlardan boş dönmemesi lazım. Döndüğünde sorun başlıyor. Oyuncuların güvenlerinde düşüş başlıyor. Sonlandırma sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarı oyun dengelendi. Rakip takım da pozisyonlara girdi. Biz de birkaç tane net pozisyona girdik. Beraberlik, deplasmanda bir puan… Yapacak bir şey yok. Kazansaydık bizim için çok önemli bir ivme olacaktı.” 09 Mart 2019 MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 0-0 Bursaspor Ankaragücü Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 25. hafta heyecanı devam etti. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ankaragücü 31, Bursaspor ise 28 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:53 | 9 Mart 2019
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