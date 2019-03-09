Başakşehir Fenerbahçe özet! Başakşehir Fener’e puan vermedi…

Başakşehir Fenerbahçe maçı 2-1 sona erdi. Süper Lig’de haftanın maçı olan Başakşehir Fenerbahçe maçında eşitlik gelmesine rağme son bölümde Napoleoni ile üç puan Başakşehir’e gitti. Maça hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu 18. dakikada Robinho’nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sol kanatta rakibinden sıyrılan İrfan Can’ın ortası kaleye yöneldi ve Volkan’ın istediği gibi uzaklaştıramadığı top altı pas içine düştü. Boşta kalan topa Robinho kale ağzında vuruşunu yaptı ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında gol arayan Fenerbahçe Başakşehir’in yaptığı hatayı affetmedi. 73. dakikada Soldado ile eşitliği yakaladı. Başakşehir yarı alanına gelen yüksek topta Attamah hatalı bir geri pas verdi ve araya giren Soldado, Mert Günok’tan kurtardığı topu boş ağlara gönderdi. 83. dakikada Başakşehir bir kez daha sahneye çıktı ve öne geçti. Visca’nın savunma arasına gönderdiği pasta Mossoro sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve Volkan’ı geçen topu kale önünde Stefano Napoleoni tamamladı. Başakşehir bir kez daha öne geçti.İşte, Başakşehir Fenerbahçe özeti

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE ÖZET İZLE

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN AMBULANS TEZAHÜRATI

Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının 9. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde “Ambulans” tezahüratlarına başladı. Fenerbahçeli bir taraftarın fenalaşmasından dolayı sağlık görevlilerini tribüne çağıran Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra görevlilere alkışlarla teşekkür etti.

Fenalaşan taraftarı sağlık görevlileri tribünden çıkartıp ambulansa götürdü.

VOLKAN DEMİREL TEPKİ TOPLADI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Robinho'nun 19. dakikada attığı gol sonrası Volkan Demirel'e tepki yağdı. Fenerbahçe taraftarları, Medipol Başakşehir'in bulduğu golde yaptığı hata nedeniyle Volkan Demirel'e yüklendi.

Volkan Demirel, sağ kanattan yapılan ortada topu ceza sahası içine tokatlayınca, meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, rahat bir gol attı. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada 37 yaşındaki Volkan Demirel'i topa tuttu. Taraftarlar, Ersun Yanal'ı da Volkan Demirel tercihi nedeniyle eleştirdi.

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