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Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Robinho’dan açıklamalar: ‘Fenerbahçe’nin nerede olduğunun önemi yok’
Medipol Başakşehir

Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Robinho’dan açıklamalar: ‘Fenerbahçe’nin nerede olduğunun önemi yok’

Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Robinho, üç puanın çok önemli olduğunu kaydederken, Fenerbahçe'nin puan durumundaki pozisyonunun önemi olmadığını ifade etti ve "Fenerbahçe'nin lig sıralamasında ne durumda olduğunun önemi yok, birçok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi" dedi.

9 Mart 2019 21:31

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Medipol Başakşehir, konuğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir üç puan elde ederken karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Robinho, “Fenerbahçe’nin lig sıralamasında ne durumda olduğunun önemi yok, birçok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi” dedi.

Maçta takımının ilk golünü kaydeden Robinho, “Golü attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum. Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Biz galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Alınan 3 puan şampiyonluk yarışında çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Başakşehir’de çok mutlu olduğunu kaydeden Brezilyalı, “En çok sevdiğim işi yapıyorum. Sivas’ta daha çok orta sahada oynuyordum. Burada en uçta oynuyorum. Sivas’ta olduğu gibi burada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu. 09 Mart 2019 Arda Turan`ın hareketi geceye damga vurdu! `Böyle rezillik yok...` Medipol Başakşehir`in Fenerbahçe`yi sahasında 2-1 mağlup ettiği maça Arda Turan`ın yaptığı hareket damga vurdu. Pozisyonun VAR tarafından incelenmemesi olay yarattı. Mehmet Ekici`ye yaptığı hareket sonrası kart görmeyen ve oyundan çıkan Arda için sosyal medyada büyük tepki vardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:31 | 9 Mart 2019
Medipol Başakşehir Robinho spor toto süper lig
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