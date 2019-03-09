Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan’dan flaş açıklama: ‘Karşımızda Türkiye’nin en büyük camiası…’

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, konuğu Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup olurken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, şampiyonluk konusunda çarpıcı sözler söyledi. Arda Turan, “Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye’nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

Kayserispor maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Arda Turan, “Bir mağlubiyet sonrası her şey sıkışabilir. Şimdi hayalimiz Kayserispor maçı. Tüm takım şimdi o maça konsantre olacak. Takımın performansından memnunum. Şampiyonluk hayalimiz. Karşımızda çok büyük camialar var. En ufak hatamızı değerlendirecekler. Bizim şimdi öncelikle Kayserispor maçına odaklanmamız lazım” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe`nin deplasman kabusu 10 maça çıktı! Medipol Başakşehir`e 2-1 yenilen Fenerbahçe`nin Süper Lig`deki deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü İlgili Haberi Oku

‘Koskoca Fenerbahçe sonuçta…’

Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Arda Turan, “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Fenerbahçe ne şartta olursa olsun Türkiye’nin en büyük takımlarından birisi. Bugün de iyi oynadılar. İlk yarının büyük bir kısmını forse ettik. Basit bir gol yedik ve eşitlendi. Ancak sonra golü atmayı başardık. Rakibimiz, Türkiye’nin en büyük camialarından birisi… Elbet durumu düzelecektir, koskoca Fenerbahçe sonuçta” diye konuştu.

Kendi oyun tarzını da yorumlayan tecrübeli futbolcu, “Atletico Madrid’de oynadığım gibi oynuyorum. Gol, asist değil de şampiyonluk için oynuyoruz. Oradayken de öyleydim. Hücum sistemine bağlı kalıyoruz. Onu yapmak zordur ama yapmak zorundayız. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması gerekir. Takım kazanırsa herkes kazanır” yorumunu yaptı. Abdullah Avcı: Tek hanelere düştük, 9 hafta kaldı! Fenerbahçe`yi sahasında 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir`de teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku