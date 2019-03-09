Arda Turan’ın hareketi geceye damga vurdu! ‘Böyle rezillik yok…’

Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında oynanan Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 77.dakikasında Arda Turan kendisinden önce topa müdahale eden Mehmet Ekici’nin kaval kemiğine doğru bastı.

Sert hareket sonrası maçın hakemi Hüseyin Göçek oyunu faul kararıyla durdurdu ancak herhangi bir karta başvurmadı. Tartışılan pozisyon sonrası Abdullah Avcı, Arda Turan’ı oyundan aldı ve yerine Napoleoni’yi sahaya sürdü. Arda’nın oyundan çıkmasının ardından o sert hareketi inceleyen VAR sistemi Hüseyin Göçek ile görüşme halindeydi.

5 dakika sonra Arda’nın yerine giren Napoleoni Başakşehir’in galibiyet golünü kaydetti.

Akıllarda kalan Arda Turan’ın Mehmet Ekici’ye yaptığı hareketin yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmesi sosyal medyada büyük tepkileri de beraberinde getirdi.

Arda’nın karttan kurtulduğunu ve pozisyonun daha önce incelenmesi gerektiğini düşünenler Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarla adeta ateş püskürdü. Eski hakem Deniz Çoban, Arda’nın oyundan çıkmasından üzerinden dakikalar geçmesine rağmen VAR’ın Riva’da hala kontrol yaptığını söyleyerek tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar:

Dk 77 Şaka gibi Hakem değişikliğe izin verdi, Arda oyundan çıktı, neredeyse duşunu aldı! VAR, Riva'da Arda'nın hareketi kırmızı olur mu diye “kontrol” yapıyor! Diyelim “kırmızı” gerekli. O zaman ne yapacaktınız? — Deniz Çoban (@denizcoban_) 9 Mart 2019

Arda pozisyonu kırmızı kart gerekli miydi sizce? — Fatih Celikci (@FatihCelikci355) 9 Mart 2019

2 net elle oynama, 1 i penaltı.. Arda çok net Ekici ye basıyor, faul var kart yok.. Hüseyin yine bildiğiniz gibi.. — Seçkin Tüysüz (@seckintuysuz) 9 Mart 2019

arda'ya neden kırmızı kart veremedi? çünkü çıktı adam çıktı, böyle rezillik yok ya — ömerçip (@filipescuu) 9 Mart 2019

Arda kırmızı kart yemesi lazım ama silahı var korkuyorlardır:) — Muzzigi (@muzzigi) 9 Mart 2019

Hakem VAR’dan Arda’yı atacaktı ama Arda oyundan alındığı için cesaret edemedi. — Cimbombomum Benim (@CimbombomumB) 9 Mart 2019

Arda nasil kirmizi gormez? Var uyarirken neden bakilmaz? Kavala tabanla girmis. Daha ne olsun kirmizi icin? — İddaa Analiz Ekibi (@ekibiddaa) 9 Mart 2019

1) @denizcoban_ Hocam Başakşehir-FB maçının 77.dakikasındaki Arda'nın pozisyonuna dikkatinizi vermenizi ve yorumlamanızı isterim. Arda'nın hareketi net kırmızı ve oyundan çıktı. VAR protokolü ne diyor? Yapılmış oyuncu değişkliği iptal edilebilir mi? — RadyologDr (@RadyologD) 9 Mart 2019

Arda Turan adamın kaval kemiğine vuruyor. Pozisyon kırmızı kart. Ancak Hüseyin Göcek bırak kırmızıyı sarıyı bile veremiyor. Düzenin takımı @ibfk2014 kadar kollanan başka bir takım görmedim. Yazıklar olsun @TFF_Org — Look at the Mantık (@GStheband) 9 Mart 2019

Hastanede ateş edip dışarıda rahat rahat gezen Arda’ya attığı tekme için kırmızı kart gösterileceğini sanmıyordunuz herhalde ! — Berk Mete (@BerkMete77) 9 Mart 2019

Ardanın pozisyonda kırmızı çıkmama nedeni, Arda'nın oyundan çıkması mi? @serkan_korkmaz Erman hocama programda sorar misiniz? — BC (@burcincigerim) 9 Mart 2019

Arda’nın kırmızısı es geçilmiş??? — Gece (@GeceTekinoglu) 9 Mart 2019