Arda Turan’ın hareketi geceye damga vurdu! ‘Böyle rezillik yok…’

Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında oynanan Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 77.dakikasında Arda Turan kendisinden önce topa müdahale eden Mehmet Ekici’nin kaval kemiğine doğru bastı.

Sert hareket sonrası maçın hakemi Hüseyin Göçek oyunu faul kararıyla durdurdu ancak herhangi bir karta başvurmadı. Tartışılan pozisyon sonrası Abdullah Avcı, Arda Turan’ı oyundan aldı ve yerine Napoleoni’yi sahaya sürdü. Arda’nın oyundan çıkmasının ardından o sert hareketi inceleyen VAR sistemi Hüseyin Göçek ile görüşme halindeydi.

5 dakika sonra Arda’nın yerine giren Napoleoni Başakşehir’in galibiyet golünü kaydetti.

Akıllarda kalan Arda Turan’ın Mehmet Ekici’ye yaptığı hareketin yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmesi sosyal medyada büyük tepkileri de beraberinde getirdi.

Arda’nın karttan kurtulduğunu ve pozisyonun daha önce incelenmesi gerektiğini düşünenler Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarla adeta ateş püskürdü. Eski hakem Deniz Çoban, Arda’nın oyundan çıkmasından üzerinden dakikalar geçmesine rağmen VAR’ın Riva’da hala kontrol yaptığını söyleyerek tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar:

Arda Turan adamın kaval kemiğine vuruyor. Pozisyon kırmızı kart. Ancak Hüseyin Göcek bırak kırmızıyı sarıyı bile veremiyor. Düzenin takımı @ibfk2014 kadar kollanan başka bir takım görmedim. Yazıklar olsun @TFF_Org

— Look at the Mantık (@GStheband) 9 Mart 2019