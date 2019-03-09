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Ankaragücü’nün minik taraftarı Dila: Artık barış içinde yaşayacağız
MKE Ankaragücü

Ankaragücü’nün minik taraftarı Dila: Artık barış içinde yaşayacağız

Ankaragücü'nün sahasında Bursaspor ile oynadığı karşılaşma öncesi tüm takım taraftarları bir araya geldi. Ankaragücü'nün iki taraftarının deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle dostluk mesajları verilirken, minik bir taraftar "Artık barış içinde yaşayacağız" diyerek ortamı özetledi.

9 Mart 2019 19:11

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Bursaspor’u konuk etti. Antalyaspor deplasman dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için iki takım taraftarları tribünde bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için üzerinde ‘Mert-Eren Unutmayacağız’ yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılama öncesi Eryaman Stadı’nda taraftarlara dağıttı. Ankaragücü’nün minik taraftarı Dila,”Tribünlerde artık barış içinde yaşayacağız. Bütün tribünler kardeş oldu” dedi.

Antalyaspor deplasmanı dönüşü kaza yapan otobüste bulunan Ankaragücü taraftarı Şener Çoruk, “Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. İki tane gencecik fidanımızı toprağa verdik. O iki fidan sporda dostluğu getirdi. Bizim kimseyle husumetimiz kalmadı. Bu saatten sonra da kimseyle husumet yaşayacağımızı düşünmüyorum. Dostluğun, kardeşliğin ilelebet olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Göztepe Taraftarı Alperhan Aktaş, “Kardeşliğin böyle üzücü bir olayla başlaması buruk bir olay. Tüm tribünlerin başı sağ olsun. Husumetlerin, kavgaların son bulması çok iyi oldu. Ben destek vermek için İzmir’den bir Göztepeli olarak geldim. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 19:11 | 9 Mart 2019
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