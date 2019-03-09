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Fenerbahçe

Ali Koç’a Başakşehir’de yoğun ilgi

Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a maç öncesi yoğun ilgi gösterdi. Maç sonrası ise Fenerbahçe taraftarları, stattan ayrılan Ali Koç'u yalnız bırakmadı.

9 Mart 2019 20:47

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a Başakşehirli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde Ali Koç'u tribüne çağıran turuncu-lacivertli taraftarlar Ali Koç ile fotoğraf çektirdi. Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribününde Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı takip etti.

Maç sonrası ise Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç lehine tezahürat yaptı.

ALİ KOÇ’A İLGİ MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’e kaybettiği karşılaşma sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u sarı lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan Ali Koç, taraftarların ilgisine teşekkür etti.

Başkan Ali Koç daha sonra yöneticilerin de içinde bulunduğu otobüse binerek stattan ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, ”Her zaman yanındayız, başını öne eğme” şeklinde destek tezahüratlarda bulundular.

09 Mart 2019 Ersun Yanal: `Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta güçlük çekiyor` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardındna yaptığı açıklamada Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Fenerbahçe burası, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:55 | 9 Mart 2019
ali koç Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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