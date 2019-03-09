Abdullah Avcı: Tek hanelere düştük, 9 hafta kaldı!

Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden ve liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Avcı’nın değerlendirmeleri:

‘SEZONUN EN İYİ OYUNLARINDAN BİRİ’

“Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Bulundukları konumu hak etmeyen bir takım. Oyuncu kalitesi var, forması var, dönüşleri var. Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadılar. Fenerbahçe ikinci yarıda riskler aldı. Bugün attığımız iki gol de çalıştığımız pozisyonlardı. Pozisyon hatası yaparak gol yesek üzülürdük ama bireysel hatadan yedik. Bunlar futbolda olur. Çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık.”

‘ÇALIŞTIĞIMIZ POZİSYONLARDAN GELDİ’

”Fenerbahçe 1. bölgede daha fazla top oynayan takımdı. Hocayla beraber de kenar ortası sayısı artan bir takım. İki gol de bizim çalıştığımız pozisyonlardan geldi. Maç başında biz çok top kaybı yaptık, onlar daha fazla topa sahip oldu. Pozisyon hatası yaparak gol yesek üzülürdük ama bireysel hatadan gol yedik. Bunlar futbolun içinde var.

Bu farkı korumak ve açabilmek daha fazla özgüven sağlıyor. 100 senelik saygın kulüplerle yarışıyoruz. Tek hanelere düştük, 9 hafta kaldı. Cebimizde krediler var. Kayserispor maçı sonrası milli araya iyi girmek istiyoruz.”