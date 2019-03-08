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THY Euroleague | Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko
Euroleague

THY Euroleague | Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'de normal sezonun 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'e 101-86'lık skorla mağlup oldu. Liderliğini koruyan temsilcimiz 4. kez yenildi. Real Madrid ise 19. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla CSKA Moskova'yı yakaladı.

8 Mart 2019 00:58

THY Euroleague’de normal sezonun 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid’le bir araya geldi. Temsilcimiz liderliğini perçinlemek için parkeye çıkarken ev sahibi Real Madrid, karşılaşmadan 101-86’lık skorla galip ayrıldı ve kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4. mağlubiyetini alırken liderliğini Real Madrid ve CSKA Moskova’nın önünde korudu. Real Madrid ise 19. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla CSKA Moskova’yı yakalamış oldu. Ev sahibinde Anthony Randolph 21 sayıyla mücadele etti. Takımın tecrübeli kaptanı Serigo Llull ise 17 sayı ve 11 asistle geceye damga vurdu.

Fenerbahçe Beko’da ise Kostas Sloukas 15 sayı ve 7 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Jan Vesely ve Marko Guduric ise 12’şer sayıyla mücadele etti. 07 Mart 2019 THY Euroleague | Darüşşafaka 67-91 Panathinaikos THY Euroleague`in 25. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos`a 91-67 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi takım 22. kez sahadan yenik ayrıldı. Konuk ekip ise 12. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:58 | 8 Mart 2019
Fenerbahçe Beko Real Madrid thy euroleague
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