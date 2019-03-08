Stoch geceye damga vurdu! Sevilla’yı yıkan adam…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Slavia Prag, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Sevilla 1. dakikada Ben Yedder ve 28. dakikada El Haddadi ile 2 kez öne geçerken, Slavia Prag’da tanıdık bir isim, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Miroslav Stoch yıldızlaştı. Slovak oyuncu 25. dakikada ağları sarstı, 39. dakikada ise Kral’ın attığı golde asist yapan isim oldu.

Miroslav Stoch bu performansıyla, bu sezon 34 maçta 13 gol ve 11 asistlik bir performansa ulaştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Prag’da oynanacak.

Allegri`den Ronaldo ve parti açıklaması! `Bekçi değilim` Juventus`un teknik direktörü Max Allegri, oyuncuların Atletico Madrid`e yenildiği maçın sonrasında düzenledikleri iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku