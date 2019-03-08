SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Evladına hasret gitti
Stoch geceye damga vurdu! Sevilla’yı yıkan adam…
Uefa Avrupa Ligi

Stoch geceye damga vurdu! Sevilla’yı yıkan adam…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla, sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı ve gecenin sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

8 Mart 2019 08:19

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Slavia Prag, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Sevilla 1. dakikada Ben Yedder ve 28. dakikada El Haddadi ile 2 kez öne geçerken, Slavia Prag’da tanıdık bir isim, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Miroslav Stoch yıldızlaştı. Slovak oyuncu 25. dakikada ağları sarstı, 39. dakikada ise Kral’ın attığı golde asist yapan isim oldu.

Miroslav Stoch bu performansıyla, bu sezon 34 maçta 13 gol ve 11 asistlik bir performansa ulaştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Prag’da oynanacak.

08 Mart 2019 Allegri`den Ronaldo ve parti açıklaması! `Bekçi değilim` Juventus`un teknik direktörü Max Allegri, oyuncuların Atletico Madrid`e yenildiği maçın sonrasında düzenledikleri iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:19 | 8 Mart 2019
Fenerbahçe Miroslav Stoch sevilla Slavia Prag
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Yarın - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR