Steven Gerrard’dan Galatasaray-Fenerbahçe yorumu: ‘Hayal kırıklığıydı’

İngiliz futbolunun efsane ismi ve Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, düzenlediği basın toplantısında futboldaki şiddetle ilgili açıklamalarda bulunurken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden bir örnek verdi.

İskoç futbolunun sorunların değinen İngiliz teknik adam, “İskoç futboluyla ilgili söylenecek birçok olumlu şey var. Eğer, toplumda bazı sorunlar olmasa daha büyük futbolcular buraya gelecek. Dışarıdaki oyuncular stadyumları, futbolu, büyük maçları seviyor. Bu ligin gelişmesi için menajerlerin, antrenörlerin, idarecilerin, futbolcuların, medyanın hep birlikte pozitif işler yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Futboldaki şiddetin azalması için tribüne gelen taraftarların da eğitilmesi gerektiğini belirten Gerrard, “Bu sadece yerel bir sorun değil. Dünya çapında, bazı yerlerde bu tür sorunlar var. İnsanlar tezahürat yapıyor tamam ama sahaya da bozuk paralar fırlatıyorlar. Hepimiz sorumlu davranmalı ve sahayı korumalıyız. Tribünlerin davranışlarını düzeltmeleri için hep birlikte çalışmalıyız.” dedi.

“BUNLAR UTANÇ VERİCİ HAREKETLER”

Yaşanan şiddet olaylarıyla gurur duyulmaması gerektiğini belirten Gerrard, “İnsanların bu tip hareketleri gurur verici şeyler görmemeleri gerekiyor. Bunlar utanç verici hareketler. İlk değil, son da olmayacak. Fakat, özellikle deplasman tribünlerinde bu tip olaylar daha fazla oluyor. Küçük ya da büyük fark etmez, bunun rekabetin bir gereği olarak görüyorlar. Bugüne kadar sahaya madde atmayın diye çok konferans dinledim ama hiçbiri son olmadı.” şeklinde konuştu.

“TAM ANLAMIYLA HAYAL KIRIKLIĞIYDI”

Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi olaylarını örnek gösteren Gerrard sözlerini şöyle tamamladı:

“Tribün olayları ve davranış sorunları, tüm dünyada yaşanan bir problem. Bir maça gidiyorsunuz, örnek olarak Türkiye’de oynan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bir maça. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Tam anlamıyla hayal kırıklığı!”

2 Kasım tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları saha içinde birbirine saldırmış ve tüm dünyanın dikkatini çeken olaylar yaşanmıştı. Saha içindeki kavga sonucunda 3 futbolcu kırmızı kart görmüş ve kaos Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı.