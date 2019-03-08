Sporseverlere müjde! S Sport2 kanalı yayına başlıyor…

Türkiye'nin premier spor kanalı S Sport'un ardından Türk spor izleyicisini daha fazla ‘premium' içeriklerle buluşturmayı hedefleyen S Sport2, Turkcell TV + 78 nolu kanalda yayında. Sporseverler dünyaca ünlü liglerden canlı maç yayınlarını ve çok özel programları S Sport2 ekranlarından izleyebilmenin keyfini yaşayacaklar.

S Sport 2 ‘nin geniş yayın yelpazesinde Portekiz Ligi, Juventus TV, Roma TV, MLS, NCAA Basketbol Ligi, ATP250, Diamond League, Worldsuperbike WTA ve DTM gibi içerikler ve daha fazlası yer alacak.

Futbolseverler Bundesliga'ya kavuşuyor!

Bundesliga, S Sport2 ile Türk ekranlarında beklenen yerini alıyor. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasındaki en genç yeteneklerin sahneye çıkacağı Bundesliga yarattığı seyirci atmosferi ve stadyum doluluk oranıyla yine bir çok lige fark atacak. Tayfun Korkut'un yönettiği Stuttgart'ın bu sezon defans oyuncuları Ozan Kabak ile göstereceği performans ise ayrı bir merak konusu. Borussia Dortmund bu sene Bayern Münich'in şampiyonluk serisine son verebilecek mi sorusunu merak edenler S Sport2'den Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak takip edebilecek.

NCAA heyecanı da S Sport2'de!

Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA Basketbol heyecanı artık S Sport2'de yaşanacak! S Sport2 her hafta en az 4 maçın yayınlanacağı NCAA Basketbol'da gösterecekleri üstün performansla NBA sahnesine adım atacak üniversiteli basketbolcuları adım adım izleme şansı sunuyor.

ATP250 turnuvaları S Sport2'de!

Tenisin yıldızları ve yıldız adaylarının kıyasıya yarışacağı ATP250 turnuvaları dünyayı dolaşıyor S Sport2 ile Türkiye'de ekranlara geliyor. Ülkemizde Antalya'ya da konuk olacak ATP250'yi kaçırmayın!

Kadın tenisçilerin mücadelesi WTA ile S Sport2'de!

Dünyadaki kadın tenisçilerin en iyileri Women's Tennis Association (WTA) organizasyonuyla her ay S Sport2'deki yerini alacak. S Sport ve S Sport2, dünyaca ünlü spor organizasyonlarını izleyicilere sunmaya ve spor sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yayın hayatı boyunca devam edecek.

Futbol tutkunları için çok daha fazla içerik var!

Futbolun sıkı takipçileri, Portekiz Ligi, MLS (Amerikan Futbol Ligi), Juventus TV ve Roma TV'yi de S Sport2 ekranlarında izleyebilecekler. S Sport2 futboldan, basketbola, atletizmden, tenise uzanan geniş bir yelpazede sporseverlerle buluşuyor