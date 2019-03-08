SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sizin hiç babanız öldü mü?
SON DAKİKA | TFF, hakem Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan’ın PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı!
Futbol

SON DAKİKA | TFF, hakem Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan’ın PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı!

Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federayonu, hakem Fırat Aydınus'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Aydınus'un yardımcısına küfür ettiği iddia edilmişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

8 Mart 2019 17:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan’ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus’un, müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan’ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fırat Aydınus ile ilgili şu açıklama yapıldı;

“TFF’ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS’un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

 TFF’ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN’ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

FIRAT AYDINUS’UN HAKEMLİĞİ TEHLİKEDE

Merkez Hakem Kurulu Talimatnamesi’nin 38.maddesine göre Fırat Aydınus’a, Disiplin Kurulu tarafından 3 ay ve üzerinde bir ceza verilirse lisansı iptal edilecek. Tecrübeli hakem ayrıca bir karara gerek kalmaksızın hakemliğine devam edemeyecek. İşte o madde;

Son güncelleme 18:00 | 8 Mart 2019
fırat aydınus pfdk Türkiye Futbol Federasyonu
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Yarın - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR