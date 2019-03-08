SON DAKİKA | TFF, hakem Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan’ın PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan’ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus’un, müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan’ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fırat Aydınus ile ilgili şu açıklama yapıldı;

“TFF’ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS’un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TFF’ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN’ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

FIRAT AYDINUS’UN HAKEMLİĞİ TEHLİKEDE

Merkez Hakem Kurulu Talimatnamesi’nin 38.maddesine göre Fırat Aydınus’a, Disiplin Kurulu tarafından 3 ay ve üzerinde bir ceza verilirse lisansı iptal edilecek. Tecrübeli hakem ayrıca bir karara gerek kalmaksızın hakemliğine devam edemeyecek. İşte o madde;